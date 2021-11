Covid, Ricciardi a Sky TG24: “Trasformare quarta ondata in ondina”

Lo ha detto, ospite di "Buongiorno", il consigliere del ministro della Sanità, Roberto Speranza. Secondo il professor Ricciardi la quarta ondata è ormai in corso e i contagi stanno aumentando per tre motivi essenziali: l'arrivo dell'inverno, la mancata copertura vaccinale in alcuni Paesi e l'attenuazione della copertura vaccinale in chi è vaccinato da oltre sei mesi

La quarta ondata di contagi Covid è in corso in tutto il mondo, anche se l’Italia è messa meglio rispetto ad altri Paesi. Lo ha detto il professor Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di “Buongiorno” su Sky TG24, secondo cui, anche grazie alle vaccinazioni, è possibile ridurre l’ondata ad “ondina”. Quali i motivi principali legati all’aumento dei contagi? Essenzialmente tre, ha precisato: l’arrivo dell’inverno, con le persone che si ritrovano in ambienti chiusi, la mancata copertura vaccinale in alcuni Paesi come Romania o Bulgaria, dove la quota dei vaccinati “arriva al 30%” e l’attenuazione della protezione vaccinale in chi si è vaccinato da più di sei mesi che può essere soggetto all’infezione anche a causa della variante Delta del virus.