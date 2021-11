Covid, casi e decessi in Uk, Germania e Romania: i Paesi a confronto

I contagi da coronavirus sono tornati a salire in tutto il Vecchio Continente, che questa settimana ha registrato un +6% di contagi sulla scorsa. I dati relativi ai morti non sono però uguali in tutti gli Stati. Se da un lato, ad esempio, Londra e Berlino sono alle prese con una forte crescita dei nuovi positivi, lo stesso non si può dire per i decessi. Al contrario, a Bucarest, dove il tasso di vaccinazione resta tra i più bassi, anche i morti sono in costante aumento