Green Pass, Ue: "Sono i Paesi membri a deciderne la durata"

"Non c'è una validità massima prevista per il certificato di vaccinazione (Green Pass), i Paesi membri possono stabilire le regole di durata dei certificati". E' quanto ha chiarito un portavoce della Commissione europea durante il briefing con i giornalisti, precisando che "ci sono discussioni in corso sul possibile aggiornamento delle raccomandazioni sulla libertà di movimento, sul richiamo" del vaccino, "ma è troppo presto per arrivare a una conclusione".

In ogni caso, ha sottolineato, "il nostro obiettivo resta quello di "un approccio coordinato sulla libertà di movimento nell'Ue". -