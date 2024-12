Papa Francesco in Corsica, il Pontefice è ad Ajaccio

Il Santo Padre è arrivato in mattinata nell’isola: si tratta del suo 47esimo viaggio apostolico dall'inizio del pontificato, l'ultimo del 2024 fuori dall'Italia. È la terza volta che visita il territorio francese e la prima volta che un Papa mette piede in Corsica. Numerosi gli impegni in programma, tra cui un incontro con Macron. Il rientro a Roma è previsto per questa sera, intorno alle 19 ascolta articolo

Papa Francesco è in Corsica per il viaggio apostolico di un giorno ad Ajaccio, il 47esimo dall'inizio del pontificato, l'ultimo del 2024 fuori dall'Italia. È la terza volta che il Pontefice visita il territorio francese, dopo i viaggi a Strasburgo nel 2014 e a Marsiglia nel settembre del 2023. La visita, la prima nell’isola di un Papa, si inserisce in un momento storico di grande rilevanza per la Chiesa e di dialogo interreligioso. Il Santo Padre rientrerà poi a Roma questa sera poco dopo le 19.

L'arrivo in Corsica Bergoglio questa mattina è partito dall'aeroporto di Fiumicino con un Airbus A320neo di Ita Airways. Prima di decollare, intorno alle 7, ha salutato un gruppo di circa dieci persone senza dimora, donne e uomini, che la notte trova riparo sotto il colonnato di Piazza San Pietro. Il volo è partito alle ore 8.06 alla volta di Ajaccio ed è atterrato all'aeroporto internazionale "Napoleone Bonaparte"alle ore 8.49. Il Papa a Mattarella: "Importante custodire le radici" È importante "considerare il patrimonio religioso-artistico-custode delle tante civiltà affacciate sul Mare Nostrum che, nonostante le vicende storiche, hanno custodito con cura l'eredità spirituale consegnata dai loro padri nella fede", ha scritto il Papa nel telegramma al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la sua partenza per Ajaccio. "Auspico che tale singolare evento - sottolinea ancora il Papa riferendosi al convegno sulla religiosità popolare che lui stesso chiuderà in Corsica - possa suscitare un maggiore interesse a riscoprire il desiderio di attingere ai sani valori che hanno forgiato uomini e donne, affinché nel dialogo fecondo tra le religioni, le istituzioni politiche e il mondo del sapere, si promuova il rispetto delle proprie radici, la libertà di testimoniare il proprio credo e la responsabilità per il futuro". Il Papa saluta Mattarella "con fervidi voti di bene per la diletta Italia".

Il programma della giornata in Corsica All'arrivo in Corsica, Papa Francesco è stato accolto dal Ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin. Insieme hanno raggiunto la Hall de Conférences dell'aeroporto per un breve incontro. Al termine, il Pontefice si sposta in auto al Baptistère Saint-Jean e a seguire al Palais des Congrès et des Expositions per partecipare alla Sessione conclusiva del Congresso "La Religiosité Populaire en Méditerranée". Qui terrà il primo discorso della breve ma intensa giornata. Nella messa che celebrerà ad Ajaccio, si alterneranno, nelle letture e nelle preghiere, la lingua francese e quella corsa. Prima di ripartire Bergoglio avrà anche un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.