Iran, media: liberata la cantante iraniana Parastoo Ahmadi

La notizia è stata diffusa fonti vicine all'opposizione iraniana. La cantante iraniana Parastoo Ahmadi, arrestata per non aver indossato l'hijab durante un'esibizione trasmessa sui social media, è stata liberat. Lo riporta il canale israeliano Abu Ali Express.

L'arresto

Secondo alcune ricostruzioni Ahmadi sarebbe stata trattenuta ma poi rilasciata questa mattina, insieme ad altri due membri della sua band, Ehsan Beiraghdar e Soheil Faghih-Nassiri, anche se la polizia di Teheran ha invece smentito stamattina di aver trattenuto l'artista. Il 12 dicembre, la magistratura della Repubblica islamica ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che il concerto si

era tenuto "senza autorizzazione legale e senza rispettare i principi della Sharia" e che "saranno prese misure appropriate" contro il cantante e il team di produzione. Il concerto del Caravanserai, tenutosi mercoledi' sera, e' rapidamente diventato uno degli argomenti piu' discussi sui social media iraniani.

Nonostante YouTube sia limitato in Iran, l'esibizione ha attirato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni negli ultimi tre giorni, con clip ampiamente condivise online. Ahmadi è nata nel 1997 a Nowshahr, nel nord dell'Iran. Si è laureata in regia alla Sooreh University e ha trascorso anni suonando il pianoforte e realizzando cover di canzoni che ha condiviso sulla sua pagina Instagram. La legge iraniana

proibisce alle donne di cantare da sole o di apparire in pubblico senza hijab. L'esibizione di Ahmadi, in cui ha scoperto le spalle, ha sfidato queste restrizioni di lunga data. I suoi precedenti atti di sfida, tra cui un'interpretazione di Az Khoon-e Javanan-e Vatan ("Dal sangue della gioventu' della nazione") durante le proteste anti-velo a livello nazionale del 2022, l'avevano gia' portata in conflitto con le autorita'. Dopo

quell'esibizione, era stata convocata dalle autorità di sicurezza e la sua casa era stata perquisita.