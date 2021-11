Di Maio: gli altri Paesi già ci chiamano per chiedere posti letto

"Alcuni ministri degli Esteri hanno già iniziato a telefonare, ci chiedono se potranno avere sostegno con i nostri ospedali e i nostri posti letto se la situazione dovesse peggiorare". Lo ha riferito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo alla presentazione dell’ultimo libro del direttore di Repubblica Maurizio Molinari “Il campo di battaglia”. Dichiarazioni che confermano come l’allarme in Europa, che è di nuovo l'epicentro della pandemia di Covid-19, stia raggiungendo "livelli alti". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)