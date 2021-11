Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 5 novembre. LIVE

Allarme di Oms ed Ema: 'Siamo già nella quarta ondata della pandemia', e l'epicentro torna ad essere l'Europa: da qui a febbraio si potrebbe registrare un altro mezzo milione di morti. Anche in Italia in crescita i contagi. Nella mappa del Ecdc 5 Regioni tornano in giallo e solo 6 restano in verde. Ieri registrati 5905 casi, in crescita. Oggi in Fvg registrati il triplo di nuovi casi rispetto a ieri. Autorizzato nel Regno Unito il farmaco anti-Covid per via orale molnupiravir di Merck. Il presidente Mattarella ha ricevuto ieri la terza dose del vaccino anti Covid. Il ministro della Sanità Speranza insiste: "Dobbiamo accelerare sulla terza dose, che è un pezzo fondamentale della nostra strategia". Oggi conferenza con Figliuolo per fare il punto sulla campagna vaccinale. Da oggi coloro che hanno completato il ciclo con vaccini non riconosciuti da Ema possono ottenere il Green pass se ricevono una dose booster a mRna con Pfizer o Moderna. Sono 5905 casi i nuovi casi positivi in 24 ore, 59 i morti, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. 514.629 i tamponi molecolari e antigenici effettuati: il tasso di positività è all'1,1% ( IL BOLLETTINO MAPPE ).