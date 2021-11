Covid, in Austria lockdown per i non vaccinati dall'8 novembre

13/13 ©Ansa

La possibilità di un Green pass rafforzato in Germania è stata accolta dalla conferenza degli assessori regionali della Salute con il ministro Jens Spahn, che hanno ipotizzato il ricorso al regime più severo del "2G" nelle regioni in cui il Covid dovesse riesplodere al punto da riportare in emergenza gli ospedali. Una situazione che si sta già registrando in alcuni Laender dell'est, come appunto Sassonia e Turingia. Kretschmer, governatore sassone, ha affermato che introdurre limitazioni per i non vaccinati è la strada per evitare nuovi lockdown