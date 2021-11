9/15 ©Ansa

Il governo di Vienna ha previsto che, sopra i 300 ricoveri in terapia intensiva, solamente i cittadini guariti o vaccinati potranno entrare in bar e ristoranti. Se i posti letto occupati arriveranno a 600, a chi non è vaccinato sarà imposto di non uscire di casa se non per “validi motivi”