Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 3 novembre. LIVE

Oggi potrebbe arrivare la decisione dell'Aifa anche sul richiamo per chi ha fatto J&J. Novità per la scuola con la quarantena che scatta con 3 positivi in classe anzichè uno. Il sottosegretario alla salute Costa annuncia la 3a dose disponibile anche per i 50enni entro fine dicembre. Restano sotto 3mila i nuovi casi positivi, il tasso di positività scende sull'1.2%. Negli Usa, intanto, ok definitvo al vaccino Pfizer tra i 5 e gli 11 anni