Covid, modello Austria per frenare i contagi: in cosa consiste

Anche Guido Rasi (in foto), ex direttore dell’Agenzia europea per i medicinali e consulente del commissario straordinario all’emergenza Covid Figliuolo, ha aperto alla possibilità di restrizioni limitate ai non vaccinati in caso di recrudescenza dell’epidemia. “L'esperienza dell'Austria va valutata e anche imitata se la situazione dovesse peggiorare", ha detto in un’intervista a Il Giornale