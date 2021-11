10/10 ©Ansa

LE ALTRE REGIONI (occupazione ospedali) - Sotto osservazione invece i dati dell’occupazione degli ospedali in altre 3 regioni. Nei reparti ordinari in Calabria si è arrivati al 10%, tengono le terapie intensive (3%). Situazione opposta nelle Marche dove le terapie intensive hanno raggiunto il 9% e i reparti ordinari sono al 6%, ma in quest’ultima regione l’incidenza per 100mila abitanti nelle ultime 3 settimane non ha mai superato la soglia di 50. In Umbria le terapie intensive hanno toccato l’8%, mentre i posti letto occupati in altri reparti sono al 6%