Vaccini, Costa: “Forse entro fine anno la terza dose ai 50enni”

Terza dose di vaccino anti-Covid ? “E’ ragionevole pensare ad una estensione della platea”, per cui, “entro la fine dell'anno si potrà arrivare ai 50enni”, sebbene adesso sia il momento di “un appello che dobbiamo fare a tutti quei cittadini per cui è già prevista la somministrazione della terza dose : devono iniziare a prenotarsi nelle piattaforme regionali per aiutare da un punto di vista organizzativo e logistico”. Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa , a margine di una visita presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze.

Il vaccino come strumento “per uscire dalla pandemia”

Secondo Costa, poi, se attualmente “i cittadini che hanno deciso di non vaccinarsi possono usufruire di tutta una serie di libertà è perché 45 milioni di concittadini invece si sono vaccinati, e hanno ben compreso come la vaccinazione sia l'unico strumento per uscire da questa pandemia”, ha aggiunto. Per questo motivo, ha riferito ancora, “è chiaro che questi cittadini che oggi non si vaccinano rischiano di assumersi la responsabilità di vedere prolungate alcune restrizioni”. L’auspicio di Costa, in quest’ottica, è che “ci sia una responsabilizzazione da parte di quei cittadini che ancora oggi non si sono vaccinati, nella convinzione che gran parte di essi siano cittadini non ascrivibili alla categoria dei no vax, nei confronti dei quali evidentemente ogni evidenza scientifica non produce nessun effetto di convincimento, ma ce ne sia una buona parte che invece può essere convinta e deve essere convinta attraverso il dialogo”, ha commentato.

Su i contagi, ma dati dei ricoveri molto sotto la soglia

“C'è un innalzamento dei contagi, non c'è dubbio”, ma “il dato che dobbiamo osservare con maggiore attenzione è il dato delle ospedalizzazioni, e quello oggi tutto sommato è ancora ampiamente al di sotto delle soglie”, ha sototlineato ancora, in riferimento alla situazione attuale e ai contagi da coronavirus nel nostro Paese. “Credo che una concausa dell'aumento dei contagi -possa essere anche correlata al fatto dell'estensione del Green pass, ricordiamoci che in questi giorni c'è stato un grande incremento per quanto riguarda i tamponi, quindi è anche normale che aumentando i tamponi si vadano a scoprire maggiori positivi, magari asintomatici, e questo può essere anche positivo perché ci permette di tracciare, ci permette di monitorare e di controllare meglio”, ha detto. Secondo Costa, poi, “le evidenze ci dicono che oggi quelli che finiscono in ospedale, in terapia intensiva, nella maggior parte dei casi sono cittadini non vaccinati. Allora dobbiamo dire con chiarezza che ciò che ci difende dal virus non è il tampone ma il vaccino”, ha ribadito.