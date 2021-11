Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 2 novembre. LIVE

Oggi riunione dell'Aifa per il via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid agli under 60. Aumento esponenziale dei casi a Trieste, col principale focolaio legato alle proteste contro il green pass. Si va intanto verso la proroga dello stato d'emergenza, ma Speranza spiega che per estenderlo servirebbe una norma primaria. 2.818 nuovi casi e 20 morti: sono questi i dati riferiti alla pandemia in Italia nelle ultime 24 ore ( IL BOLLETTINO LE GRAFICHE ). Il tasso di positività sale all'1,9%, registrando un incremento di 0,6% rispetto al giorno prima. Crescono le terapie intensive (+22) e i ricoveri (+109).