Covid Cina: il governo esorta le famiglie a fare scorta di cibo

Il governo cinese, in un avviso pubblicato sul sito del ministero del Commercio, ha invitato le famiglie a fare scorta di beni di prima necessità per i mesi invernali o le emergenze, mentre nel Paese si teme una nuova ondata di contagi da coronavirus, oltre a un'ondata di freddo già prevista. Un invito simile è stato rivolto anche alle autorità locali, a cui il governo cinese nella nota diffusa lunedì in tarda serata, senza specificare i motivi delle disposizioni, ha chiesto di garantire le forniture di beni di prima necessità, verdure incluse, per l'inverno e la primavera, di stabilizzare i prezzi e di avvisare tempestivamente in caso di difficoltà di approvvigionamento.