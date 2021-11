8/13 ©LaPresse

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza (in foto), ha definito l’ipotesi di un ritorno in zona gialla come “un disastro per la città”. Per questo, il Comune sta valutando “se è possibile emanare un’ordinanza anti assembramento”. Il riferimento è sempre alle proteste contro il Green pass, in buona parte ritenute responsabili dell’aumento dei contagi: premesso il diritto di manifestare garantito dalla Costituzione, “c'è il problema dei contagi. Se posso farla, dunque, la farò”, ha detto Dipiazza