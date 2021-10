10/11 ©Ansa

Secondo Sebastiani, “questi fatti, uniti a quello che la Slovenia è al nono posto per incidenza in Europa, con 330 casi a settimana per 100.000 abitanti, e che altri Stati della penisola balcanica hanno valori grandi, come ad esempio la Serbia (442, valore più alto in Europa), la Romania (368) e la Bulgaria (343 e in crescita esponenziale), evidenzia l'esigenza di controlli capillari, alla frontiera, dei flussi in entrata”