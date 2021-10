11/14 ©Ansa

AUSTRIA - Annunciato un piano di lockdown selettivi, limitato ai soli non vaccinati in caso di nuovi picchi dei contagi. La linea dura scatterà solo al raggiungimento della soglia di guardia di 500 posti occupati in terapia intensiva (il 25% di quelli disponibili), rispetto agli attuali 224. A quel punto, chi non si è immunizzato non potrà più accedere a bar, ristoranti, eventi culturali, strutture sportive e ricreative. Con 600 ricoverati gravi, i non vaccinati non potranno più uscire di casa se non per andare al lavoro o per riconosciuti motivi di necessità