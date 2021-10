Covid Austria, se dati peggiorano piano con lockdown per non vaccinati

1/10 ©IPA/Fotogramma

Nuovo piano anti-Covid in Austria, dove in caso di peggioramento dei dati dei ricoveri ci sarà un lockdown per le persone non vaccinate. È quanto emerso da una riunione in videoconferenza tenuta venerdì dal governo, che ha fissato nell'occupazione al 30% dei posti di terapia intensiva (pari a 600 letti) il limite superato il quale chi non è vaccinato dovrà restare a casa

GUARDA IL VIDEO: Uno studio dimostra gli effetti Covid 19 un anno dopo