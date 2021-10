3/10

Diversi gli appelli da parte delle autorità sanitarie nazionali e del sindacato dei medici che chiedono di passare al piano B contro il Covid, introducendo in Inghilterra restrizioni dopo l'impennata di contagi. Il ministro della Sanità, Sajid Javid, pur non imponendo la copertura facciale obbligatoria nei luoghi affollati e al chiuso (come prevede il piano B), l'ha caldamente consigliata ai cittadini in certe situazioni a rischio e ai rappresentati politici al fine di dare il buon esempio

Allerta Uk: "Rischiamo 100mila casi al giorno". Ma, per ora, nessun piano B