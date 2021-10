Covid Uk, il ministro Javid: rischio 100mila casi al giorno in inverno

Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, dopo i record di casi di Covid-19 registrati negli ultimi giorni. "La pressione sul sistema sanitario nazionale a causa dell'aumento di contagi da Covid in Gran Bretagna c'è ma al momento non è insostenibile", ha aggiunto

Ministro Javid: "Pressione su sanità ma non insostenibile"

"La pressione sul sistema sanitario nazionale a causa dell'aumento di contagi da Covid in Gran Bretagna c'è ma al momento non è insostenibile", ha aggiunto, rispondendo a una domanda di una giornalista che gli chiedeva un commento in merito alle richieste delle autorità sanitarie per passare al piano B, introducendo restrizioni per contenere la diffusione del virus, rispetto al piano A in vigore e basato su un rilancio della campagna di vaccinazione.



Covid Uk: contagi tornano a sfiorare quota 50.000



Nel Paese i contagi giornalieri sono risaliti vicino a quota 50mila e restano oltre i 40mila per l'ottavo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 49.139 nuovi contagi, appena una ventina in meno rispetto al numero registrato due giorni fa, record da metà luglio.

Ancora sotto il livello di guardia, invece, ma in leggero aumento fino a quasi 7.900, il totale dei ricoveri in ospedale: frenato apparentemente dai vaccini, somministrati in doppia dose a circa l'80% della popolazione. Mentre i decessi con coronavirus, appesantiti il martedì e il mercoledì dal consueto recupero statistico relativo al weekend, sono scesi rispetto ai 223 di ieri, picco da marzo, a quota 179.