Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 20 ottobre. LIVE

Vaccino: aggiornamento Italia, quasi 88 mln dosi somministrate

Sono 44.047.436 (l'81,55% della popolazione) gli over 12 in Italia che hanno completato il ciclo vaccinale. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 06:13 di oggi, da cui emerge anche che le persone che hanno avuto almeno una dose sono 46.320.599, l'85,74% della popolazione over 12, mentre quelle che hanno ricevuto la terza dose sono 700.623, pari al 9,25% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. Sono infine 87.956.663 le dosi di vaccino somministrate in Italia, l'88,2% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.709.560 (nel dettaglio 71.089.417 Pfizer/BioNTech, 15.231.753 Moderna, 11.543.505 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.844.885 Janssen).