Vaccino Covid, studio: risposta migliore in giovani e donne

La risposta anticorpale al vaccino anti-Covid sembra essere migliore nelle donne, nei giovani, nei non fumatori e in assenza di patologie ad alto rischio di eventi cardio-vascolari, e si mantiene anche dopo sei mesi dalla prima dose. È quanto emerso da uno studio coordinato da Sapienza Università di Roma e dal Policlinico Umberto I di Roma, i cui risultati sono stati presentati in occasione dell'assemblea della Facoltà di Medicina e odontoiatria della Sapienza, che si è tenuta martedì 19 ottobre. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)