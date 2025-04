Fibrillazione atriale, ecco quali alimenti evitare e cosa mangiare

Per prevenire e debellare la prima forma di aritmia più diffusa tra la popolazione anche alimentazione ed esercizio fisico possono fare la loro parte. A dirlo sono gli studi e l’evento avvenuto a Milano “Beats and Bites”. “I cambiamenti nello stile di vita, come il movimento regolare e l’alimentazione equilibrata, svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la salute del cuore”, afferma Daniele Andreino, Direttore della Divisione di Cardiologia Universitaria dell'Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano