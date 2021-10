Covid, Speranza: "Oltre 700mila terze dosi. Valuteremo ampliamento"

La terza dose di vaccino anti-Covid "è stata autorizzata in sintonia con Ema prima di tutto per gli immunocompromessi. Le altre categorie autorizzate sono gli over-80, i residenti nelle Rsa, il personale sanitario, gli over60 e i fragili di ogni età. Valuteremo la terza dose eventualmente anche per altre categorie che oggi sono fuori. Ad oggi sono state somministrate oltre 700mila terze dosi". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al question time alla Camera. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)