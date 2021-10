Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 24 ottobre. LIVE

(

) con la sola, preoccupante eccezione degli operatori sanitari tra i quali le infezioni sono in aumento: 1.444 negli ultimi 30 giorni. Nel vercellese un focolaio in una Rsa coinvolge 28 anziani ospiti, tutti asintomatici grazie al vaccino. In Austria si fa strada l'ipotesi di lockdown selettivi in caso di nuove ondate, solo per i non vaccinati.

Nuove proteste contro il green pass e l'obbligo del vaccino si sono svolte ieri in diverse città: da Torino a Palermo, da Napoli a Firenze, a Trieste dove i no pass hanno incontrato il ministro Patuanelli. Pochi in piazza al Circo Massimo a Roma. Il corteo più consistente a Milano, con circa ottomila persone, concluso a tarda sera e percorso da momenti di tensione. I contagi da Covid-19, intanto, in Italia mostrano una situazione epidemica in miglioramento