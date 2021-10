Obbligo Green pass e lavoro: cosa è successo questa settimana

1/30 ©Ansa

Dal 15 ottobre il Green pass è obbligatorio per tutti i lavoratori per accedere ai luoghi di lavoro. Tre giorni dopo, il 18 ottobre, si è registrato il record di Green pass scaricati e di tamponi fatti in 24 ore. L’obbligo ha poi spinto verso l'alto le prime dosi di vaccino per alcuni giorni. Ma sono soprattutto i test effettuati ad aver subito un forte rialzo. D’altro canto, le proteste hanno animato tutte le città d’Italia e c’è stato un incremento dell’11% dei certificati di malattia. Ecco tutto quello che è successo in questa settimana

