1/7 ©Ansa

Le aziende con oltre 50 dipendenti avranno a disposizione un servizio di verifica del Green pass rapido. L'Inps - si legge in una nota - ha pubblicato sul sito la procedura "Greenpass50+", il servizio per la verifica della certificazione per le aziende private sopra i 50 dipendenti (circa 35.000, con 7,5 milioni di dipendenti)

GUARDA IL VIDEO: Effetto green pass, aumentano vaccini e tamponi