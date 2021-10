10/10 ©Ansa

"Essere qui alle 6 del mattino è un successo", ha sostenuto Marco Liccione leader del movimento No Green Pass 'La Variante Torinese', davanti ai cancelli della Fiat Avio di Rivalta. "Qui in mezzo a noi ci sono anche dei vaccinati - ha aggiunto Liccione - ma non crediamo più a questo Governo. I cittadini sono esasperati, la violenza non è mai giustificata, ma non ne possiamo davvero più. Hanno toccato le fondamenta, l'articolo 1 della Costituzione, dimenticando che la gente sopravvive con il lavoro"