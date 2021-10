Green pass, leader protesta Trieste: "Nessun blocco, chi vuole lavora"

Alcuni lavoratori portuali non hanno aderito alla manifestazione contro l'obbligo di certificazione verde e hanno regolarmente raggiunto la loro postazione. Oltre duemila le persone già radunate al varco 4. "Di fatto il porto non sta funzionando", dice Stefano Puzzer, capo del sindacato autonomo che ha organizzato la mobilitazione e che nei giorni scorsi ha respinto la mediazione proposta dal governo di tamponi gratis pagati dalle aziende Condividi:

Nei giorni scorsi il Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste ha annunciato, a partire dal 15 ottobre, il blocco "a oltranza" del porto per protestare contro l'obbligo di Green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro. "Non c'è nessun blocco, chi vuole lavorare lo fa" , ha detto Stefano Puzzer, il leader della protesta no green pass in corso al porto di Trieste. Oggi è infatti il giorno in cui entra in vigore l'obbligo di avere il certificato verde per andare al lavoro per imprese pubbliche e private. Alcuni lavoratori portuali non hanno aderito alla manifestazione e hanno regolarmente raggiunto la loro postazione. Sono oltre duemila le persone già radunate al varco 4 del porto di Trieste, non si tratta solo di portuali, ma anche di tanti che non operano nello scalo. L'accesso fino a questo momento è stato consentito ma i camion che arrivano, magari da oltre confine, si scoraggiano per la folla e tornano indietro. Nei giorni scorsi il sindacato autonomo aveva respinto la mediazione proposta dal governo di tamponi gratis pagati dalle aziende per chi non ha il green pass.

Puzzer: 800 lavoratori fuori leggi anche Green Pass: sciopero all'Electrolux di Susegana "Ottocento lavoratori sono fuori e un centinaio dentro, di fatto il porto oggi non sta funzionando", ha detto Stefano Puzzer, leader del sindacato autonomo che ha organizzato la manifestazione. "Sono entrate pochissime persone, della mia azienda solo due persone", ha spiegato Michele Bussoni, un altro dei portuali. "Che il porto non funzioni si capisce dalle gru ferme e dal fatto che alcune navi sono state spostate in altri porti".

Il presidente del porto: "Situazione come da me richiesta" "La situazione mi sembra quella che ho chiesto io. Di più non dico, oggi voglio stare tranquillo", ha commentato all'Agi Zeno D'Agostino, il presidente del porto di Trieste, in merito alla manifestazione no green pass. In una conferenza stampa ieri D'Agostino avrebbe espresso la propria contrarietà al blocco inteso come impedire l'accesso al posto di lavoro anche a chi era contrario allo "sciopero". La linea del Coordinamento lavoratori portuali è però mutata nelle ultime ore, lasciando spazio alla libertà di scelta.

Attimi di tensione subito allentati Qualcuno ha portato cartoni di pizza, che è finita in pochi istanti. Dopo ne è stata portata altra che è stata offerta anche ai tanti giornalisti e comunque ai presenti. C'è stato qualche attimo di tensione quando Fabio Tuiach, ex consigliere comunale noto per le sue posizioni estremiste ed ex pugile, ha tentato di impedire a un'auto di entrare. Subito sono accorsi gli stessi lavoratori che lo hanno convinto a desistere e a far passare la vettura. La folla intorno, per allentare la tensione, ha intonato qualche canzone tipicamente triestina e subito dopo c'è stato uno scroscio di applausi.

La manifestazione al porto di Trieste approfondimento Green pass obbligatorio, tutto quello che c'è da sapere. FAQ Mentre ieri il prefetto di Trieste Valerio Valenti ha annunciato che "è una manifestazione non autorizzata e chi sciopera fa reato", il protagonista della mobilitazione, Stefano Puzzer, leader del Clpt, aveva aperto l'assemblea del Coordinamento con una dichiarazione di disponibilità: "Se qualcuno vuole andare a lavorare vada, non blocco nessuno". E poi: "Lo sciopero a oltranza lo farà chi vorrà. Ci parliamo negli occhi, vediamo se arrivano risposte. È una cosa che dobbiamo fare tutti uniti, o non ha senso stare qui". "Comportiamoci bene, non si beve come al solito. Noi staremo davanti, un corpo unico, di qua e di là. Chi non è del porto non entra. No alle provocazioni", aveva aggiunto. Sull'apertura del Coordinamento dei lavoratori deve aver pesato, anche, la mancata adesione di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, la sbandierata ma fino a ieri mancata mobilitazione dei colleghi di Genova, Napoli e di altri porti e poi, soprattutto, la richiesta di revoca da parte della Commissione di Garanzia sugli scioperi, che è stato giudicato illegittimo.