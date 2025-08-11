Italia nella morsa dell’anticiclone africano: ma arrivano i temporali

Il Nord-Ovest resta sotto l’influenza diretta dell’anticiclone africano, con temperature massime tra 34 e 37 °C e umidità elevata. Notti tropicali e afa saranno una costante, specie nelle pianure. Tuttavia, a partire da martedì 12, le Alpi e Prealpi diventeranno teatro di temporali termoconvettivi, rapidi ma localmente violenti. Possibili rovesci intensi, raffiche di vento e grandine di media grandezza, con sconfinamenti fino alla bassa pianura lombarda e al Piemonte orientale. Il rischio sarà maggiore nelle ore pomeridiane, quando il contrasto termico innescherà moti convettivi capaci di “bucare” la cupola anticiclonica.