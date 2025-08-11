Italia nella morsa dell’anticiclone africano: ma arrivano i temporali

Introduzione
Il Paese vive giornate di sole intenso e temperature ben oltre la media, ma dal 12 agosto temporali improvvisi e grandinate potranno sorprendere anche lontano dai rilievi. Instabilità localizzata, caldo e afa resteranno protagonisti
Quello che devi sapere
Temperature elevate al Nord
Il Nord-Ovest resta sotto l’influenza diretta dell’anticiclone africano, con temperature massime tra 34 e 37 °C e umidità elevata. Notti tropicali e afa saranno una costante, specie nelle pianure. Tuttavia, a partire da martedì 12, le Alpi e Prealpi diventeranno teatro di temporali termoconvettivi, rapidi ma localmente violenti. Possibili rovesci intensi, raffiche di vento e grandine di media grandezza, con sconfinamenti fino alla bassa pianura lombarda e al Piemonte orientale. Il rischio sarà maggiore nelle ore pomeridiane, quando il contrasto termico innescherà moti convettivi capaci di “bucare” la cupola anticiclonica.
Pianura Padana e Costa Adriatica tra afa e grandine
Scenario dominato dal caldo intenso con punte di 36–38 °C e umidità elevata, in particolare nelle zone di pianura e lungo la costa adriatica. L’anticiclone africano assicura cieli sereni e clima afoso, ma dal 12 si attiveranno temporali pomeridiani sulle Prealpi venete, friulane e sull’Appennino emiliano. Questi fenomeni, innescati dal riscaldamento diurno, potranno occasionalmente estendersi verso la pianura veneta e romagnola. Localmente saranno accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Mari calmi e ventilazione debole, ma attenzione ai colpi di vento improvvisi in prossimità delle celle temporalesche.
Centro Tirrenico
Caldo estremo in intensificazione, con valori fino a 37 °C nelle aree interne e notti calde oltre i 24 °C. L’anticiclone africano garantisce stabilità prevalente, ma tra martedì 12 e venerdì 15 l’Appennino centrale potrà vedere lo sviluppo di temporali di calore nelle ore pomeridiane. Le celle più attive potranno spingersi fino alle valli umbre e talvolta verso l’entroterra laziale, con rovesci rapidi ma intensi, vento e locali grandinate. Sulle coste e nelle città principali prevale il sole pieno, con forte irraggiamento e livelli di afa elevati, specie nelle ore serali e notturne.
Centro Adriatico e Sud Peninsulare
In questa fascia del Paese il dominio dell’anticiclone africano si traduce in temperature comprese tra 34 e 38 °C, picchi superiori nelle zone interne pugliesi e lucane. L’afa sarà marcata lungo le coste e nelle conche interne. Instabilità pomeridiana più probabile sui rilievi appenninici tra Abruzzo e Molise dal 12 in poi, con brevi temporali di calore in possibile sconfinamento verso le aree collinari interne. Fenomeni generalmente isolati, ma localmente intensi con vento e grandine. Nelle aree non interessate, sole dominante e condizioni tipicamente estive senza variazioni rilevanti.
Il clima delle Isole
Situazione di piena stabilità sotto l’azione dell’anticiclone africano, con valori massimi compresi tra 35 e 38 °C, e punte oltre i 40 °C nelle aree interne della Sicilia sud-orientale. Le notti tropicali rendono difficile il riposo, con minime spesso sopra i 26 °C. Il rischio di temporali resta molto basso, ma dal 12 qualche nube cumuliforme potrà svilupparsi sui rilievi interni, specie in Sardegna, con isolati rovesci di breve durata. Persistono condizioni di siccità e rischio incendi, mentre il maestrale potrà attenuare leggermente la calura solo lungo le coste occidentali sarde.