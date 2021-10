Trieste, manifestante a inviato Sky TG24: "Togli la mascherina". VIDEO

Uno dei lavoratori "No Green pass" ha invitato il giornalista a togliere la mascherina durante una diretta. Il governatore del Friuli Venezia Giulia in collegamento: "Forse qualcuno si è dimenticato quello che abbiamo affrontato in questo Paese, avevamo gli ospedali pieni e malati oncologici che non trovavano posto"

“Togli la mascherina”, “senza mascherina!”. Si è rivolto così all’inviato di Sky TG24, impegnato in una diretta, uno dei manifestanti "No Green pass" in sciopero oggi al porto di Trieste (LIVEBLOG - LE FOTO DALLE CITTA'). Parole che non sono affatto piaciute al governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in collegamento con Sky TG24 come ospite. "Non penso sia l’atteggiamento giusto - ha commentato Fedriga - forse qualcuno si è dimenticato quello che abbiamo affrontato in questo Paese, avevamo gli ospedali pieni e malati oncologici che non trovavano posto".