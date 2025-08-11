Napoli, arrivato al porto il traghetto su cui era scoppiato incendio

Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, arrivato al porto il traghetto su cui era scoppiato un incendio

Cronaca

La motonave Raffaele Rubattino della compagnia Tirrenia aveva subito ieri un'avaria a 15 miglia dalla costa partenopea. In corso lo sbarco dei 152 passeggeri e dei veicoli imbarcati

ascolta articolo

Con alcune ore di ritardo rispetto al previsto, la motonave Raffaele Rubattino, partita da Palermo, è approdata a Napoli. È in corso lo sbarco dei 152 passeggeri e dei veicoli imbarcati nel capoluogo siciliano. Il traghetto della compagnia Tirrenia ha subito ieri un'avaria a 15 miglia dalla costa partenopea, quando un principio di incendio, subito domato dall'equipaggio, ha paralizzato i motori lasciando la nave alla deriva. Sono scattate le operazioni di soccorso, con la partenza da Napoli di due rimorchiatori che hanno trainato la Rubattino fino a destinazione. La Tirrenia aveva già fatto sapere come a bordo della nave non ci fossero feriti.

