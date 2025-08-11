Napoli, arrivato al porto il traghetto su cui era scoppiato incendio

Con alcune ore di ritardo rispetto al previsto, la motonave Raffaele Rubattino, partita da Palermo, è approdata a Napoli. È in corso lo sbarco dei 152 passeggeri e dei veicoli imbarcati nel capoluogo siciliano. Il traghetto della compagnia Tirrenia ha subito ieri un'avaria a 15 miglia dalla costa partenopea, quando un principio di incendio, subito domato dall'equipaggio, ha paralizzato i motori lasciando la nave alla deriva. Sono scattate le operazioni di soccorso, con la partenza da Napoli di due rimorchiatori che hanno trainato la Rubattino fino a destinazione. La Tirrenia aveva già fatto sapere come a bordo della nave non ci fossero feriti.