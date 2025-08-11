Ritrovata in Basilicata Simona Vasselli, era scomparsa da Roma

La ragazza romana era sparita il 9 agosto scorso. L'appello è stato lanciato dal fratello sui social chiedendo aiuto ed esprimendo la preoccupazione del possibile adescamento della sorella. Simona è stata ritrovata dai carabinieri nella tarda serata di ieri a Matera in casa di un uomo

Dopo giorni di apprensione e ricerche, si è conclusa nella tarda serata di ieri la vicenda di Simona Vasselli, la 33enne scomparsa sabato mattina dal quartiere Laurentino 38 di Roma. La donna è stata ritrovata dai carabinieri in Basilicata, all’interno dell’abitazione di un uomo. La famiglia, sin dalle prime ore, aveva diffuso appelli sui social corredati da foto e descrizioni, nella speranza di ottenere segnalazioni utili. “Si è allontanata da casa intorno alle 7:30 per un colloquio di lavoro al quale non si è mai presentata”, avevano scritto i parenti, specificando che al momento della scomparsa indossava “una maglia bianca con strass sulle maniche e un paio di jeans lunghi”.