Milano Marathon 2025: partecipanti, percorso e strade chiuse

Per la 23esima edizione della Milano Marathon sono previsti oltre 10 mila runner che domenica 6 aprile trasformeranno la città in un giorno di festa. Partenza e arrivo in Piazza del Duomo

Milano si prepara a correre. Domenica 6 aprile va in scena la 23esima edizione della Wizz Air Milano Marathon, la maratona più veloce d’Italia, organizzata anche quest'anno da RCS Sports & Events e RCS Active Team. Un giorno in cui per oltre 10 mila runner coinvolti nella maratona e nella staffetta il tempo si fermerà e si trasformerà nei chilometri percorsi e conquistati uno dopo l’altro fino all’ambito traguardo.

Il percorso di gara - 42,195 km

La partenza e l’arrivo saranno entrambi nel cuore della città, in piazza del Duomo. Un percorso ad anello che garantisce velocità e scorrevolezza al tracciato della maratona milanese. Circa 16 i chilometri che interesseranno il centro cittadino nella prima parte del tracciato (Cairoli, Conciliazione e Pagano), dopo i quali, lasciando la zona di City Life, ci si sposta verso Monte Stella, l’Ippodromo, San Siro e il Parco di Trenno. Dal 28° chilometro si comincia a rientrare in zona centrale attraversando il Parco del Portello ed entrando in corso Sempione, per arrivare in zona Arena Civica, Moscova, Brera, Montenapoleone e San Babila. Lo start è alle ore 8.30. Diversa inevece la staffetta: i runner della UniCredit Relay Marathon partiranno sempre da piazza del Duomo, ma arriveranno in via Palestro. In prossimità della linea del traguardo – angolo via Marina – presente anche il Villaggio Charity. Lo start è alle 9.