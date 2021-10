Covid Uk, governo valuta stretta con “Piano B”: ipotesi pass vaccinale

Nel Paese i casi sono stati superiori a 40.000 per 11 giorni consecutivi, e sono aumentati anche i ricoveri e le vittime giornaliere. Oggi contagi in calo: sono 39.962. Secondo l'Observer, il domenicale del Guardian, l’esecutivo britannico starebbe sondando con le amministrazioni locali l’eventualità di nuove misure per non mettere sotto pressione il servizio sanitario. Favorevoli i Laburisti, mentre Boris Johnson è tornato a chiedere alla popolazione di fare la terza dose di vaccino