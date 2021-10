8/13

Elaborando i dati dell’Iss e considerando i ricoveri per Covid tra gli over 60 - un dato che all'apparenza può sembrare lo stesso, ma che va spalmato su bacini completamente differenti come numeri totali - emerge che il rischio di finire in ospedale non è lo stesso tra vaccinati e non vaccinati: i non vaccinati, infatti, rischiano 9 volte di più