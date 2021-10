Bonus facciate verso addio, niente proroga: ecco cosa cambia dal 2022

9/10 ©Ansa

Mentre il bonus facciate non dovrebbe essere prorogato, dovrebbero invece restare in vigore anche per il 2022 altre due agevolazioni: quella del 50% per il recupero e le ristrutturazioni edilizie semplici e quella del 65% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel Superbonus. Gli interventi sulle facciate, in assenza del bonus specifico, dall’anno prossimo potrebbero rientrare negli sconti del 50% per le ristrutturazioni