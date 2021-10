Manovra, braccio di ferro su pensioni. Lega contro quota 102-104

La manovra 2022 è in via di definizione, anche se, per vedere tutti i dettagli, bisognerà aspettare il suo varo in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni. Per ora il Cdm ha messo a punto il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles. Tensioni sul tema pensione, con il Carroccio che ha espresso la sua "riserva politica" sull’opzione Quota 102 nel 2022 e Quota 104 nel 2023. Giorgetti: "Nessuna decisione è stata presa. Escluso un ritorno alla Fornero" Condividi:

Dal taglio delle tasse sul lavoro, agli interventi per arginare il caro-bollette. Dalle misure per scongiurare il ritorno alla legge Fornero sulle pensioni, alle riconferme dei bonus per ristrutturare casa. Sono questi i temi principali della manovra 2022, anche se, per vedere tutti i dettagli, bisognerà aspettare il suo varo in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni. Per ora il Cdm ha messo a punto il Documento programmatico di bilancio (Dpb) da inviare a Bruxelles. Ma è braccio di ferro sul tema delle pensioni, con la Lega che ha espresso la sua "riserva politica" sull’opzione Quota 102 nel 2022 e Quota 104 nel 2023.

Giorgetti: "Nessun scelta su pensioni". Salvini: "No alla Fornero" approfondimento Manovra, il Cdm approva Documento programmatico di bilancio: le misure "Sulle pensioni ci sono diverse ipotesi in ballo, ma nessuna decisone su quota 100 è stata presa, così come chiesto dai ministri della Lega. Nei prossimi giorni si decideranno modalità e tempi delle modifiche del sistema pensionistico. Escludo qualsiasi ritorno alla legge Fornero”, ha fatto sapere il ministro Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm di ieri, 19 ottobre. "Lavori in corso su reddito di cittadinanza e pensioni, la Lega è impegnata per tutelare i lavoratori precoci e quelli delle piccole e medie imprese del commercio e dell'artigianato”, ha aggiunto Matteo Salvini. “In più c'è soddisfazione per i 7 miliardi di taglio alle tasse e per la difesa dell'impianto delle pensioni: nessun ritorno alla Fornero".

Quota 102 e 104 approfondimento Pensioni, ipotesi Quota 102: ecco come potrebbe funzionare Quello delle pensioni è un punto molto sensibile per la Lega, che vuole mitigare l'impatto della fine di Quota 100 ed evitare un brusco ritorno alla Fornero. In manovra potrebbe essere introdotta nel 2022 'Quota 102', cioè un meccanismo che consentirebbe di andare in pensione con 64 anni di età e 38 di contributi (ci rientrerebbero poco meno di 50mila persone), e nel 2023 'Quota 104'. Questo consentirebbe di ammorbidire lo scalone della Fornero, che costringerebbe ad aspettare i 67 anni per dire addio al lavoro.