Dopo un lunedì di disordini in seguito allo sgombero del varco 4 del porto, continuano le proteste dei "no green pass" a Trieste. Sono circa duecento i manifestanti che stazionano in queste ore in piazza Unità d'Italia. La situazione è tranquilla con poliziotti che presidiano la Prefettura e carabinieri che invece vigilano sul palazzo della Regione

