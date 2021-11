Roma, foglio di via per Stefano Puzzer dei "No Green Pass"

La misura vale un anno. Il portuale di Trieste, arrivato nella Capitale nella mattinata del 2 novembre, aveva posizionato in piazza del Popolo un banchetto per protestare contro il certificato verde. La Questura di Roma gli ha intimato di fare rientro nel capoluogo friulano entro le ore 21.00 del 3 novembre

Foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno, per un anno, a Roma per Stefano Puzzer, il portuale di Trieste a capo della protesta contro il Green Pass. L'uomo era arrivato nella mattinata del 2 novembre in piazza del Popolo, dove aveva posizionato un banchetto per protestare contro il certificato verde. La Questura di Roma gli ha intimato di fare rientro a Trieste entro le 21.00 del 3 novembre. In caso di violazione, viene spiegato, commetterà un nuovo reato.