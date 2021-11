Roma, protesta del portuale triestino Puzzer contro il Green Pass

Stefano Puzzer, leader della protesta anti Green pass dei lavoratori del porto di Trieste, si è spostato dal capoluogo del Friuli Venezia Giulia a Roma per protestare contro il certificato verde (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Puzzer ha scelto di stabilirsi in piazza del Popolo fino a quando non riceverà una risposta ufficiale alla richiesta di ritirare la carta verde e l'obbligo vaccinale (per i sanitari). Intanto ieri il prefetto di Trieste Valerio Valenti ha annunciato che Piazza dell'Unità d'Italia, scelta in un primo momento dal movimento per manifestare, sarà proibita alle manifestazioni fino a fine anno per il record di contagi nella città.