Trieste, Stefano Puzzer in lacrime: "Non ci fermiamo"

L'ex portavoce dei portuali a Sky TG24: "Dovete far capire all'Italia che questo non può andare avanti. Sono triste, non perché sono disperato, ma per tutte queste persone. Ne sono responsabile. Non andremo via, siamo qui, siamo tutti tranquilli"

Ieri aveva rassegnato le dimissioni sia dal ruolo di vicepresidente sia dal Coordinamento lavoratori portuali Trieste. Oggi Stefano Puzzer viene ripreso dalle telecamere di Sky TG24 in lacrime, seduto a terra insieme agli altri manifestanti No Green pass (qui la cronaca della giornata e le foto). Da giorni continuano a protestare contro le misure del Governo. Ai nostri microfoni dice: "Dovete far capire all'Italia che questo non può andare avanti. Sono triste, non perché sono disperato, ma per tutte queste persone. Ne sono responsabile. Non andremo via, siamo qui, siamo tutti tranquilli".