Russia, 1.178 decessi in 24 ore: numero più alto da inizio pandemia

Lo ha riportato l'agenzia russa Tass, segnalando i dati del centro di crisi locale per la lotta al coronavirus. Il bilancio totale delle vittime, considerando questo dato, ha raggiunto in tutto il Paese quota 240.871

La Russia ha fatto registrare 1.178 decessi a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto dall'inizio della pandemia , con il bilancio totale delle vittime che ha raggiunto quota 240.871. Lo hanno riferito i dati del centro di crisi locale per la lotta al virus, come riporta anche l’agenzia Tass . Secondo gli stessi dati, in Russia, è morto il 2,8% dei malati di Covid.

I casi giornalieri

Tra i dati riportati dall’agenzia russa, anche quello che riguarda i nuovi casi giornalieri di Covid-19 nel Paese: nelle ultime 24 ore sono stati 39.008, il numero giornaliero più basso di contagi nell’arco di una settimana. Il totale nazionale, così, è arrivato a toccare quota 8.593.200 casi. Sempre stando ai dati ufficiali, il tasso di crescita del coronavirus in Russia è stato dello 0,46%. In particolare, negli ultimi giorni a San Pietroburgo sono stati segnalati 3.066 casi di coronavirus, 2.893 nell’area di Mosca, 1.547 nella regione di Samara, 801 nella regione di Voronezh e 789 in quella di Nizhny Novgorod. Attualmente, spiega ancora la Tass, ci sono 939.698 casi di pazienti positivi al coronavirus in tutto il Paese.

La situazione a Mosca

Entrando ancora nel dettaglio, i casi di coronavirus circoscritti all’area di Mosca sono cresciuti di 5.736 nell'ultimo giorno rispetto ai 7.103 del giorno precedente, riportando anche in questo caso il dato più basso di tutta la settimana. Il tasso di crescita del virus, in riferimento alla sola zona della capitale, è stato pari allo 0,31%. Nella stessa Mosca, 98 pazienti affetti da coronavirus sono morti nelle ultime 24 ore, rispetto ai 96 del giorno precedente, per un totale di 31.536 decessi dall'inizio della pandemia (1,72% di tutte le infezioni). I guariti sono aumentati di 6.359 unità nell'ultimo giorno, per un totale di 1.605.363 pazienti. Attualmente, 193.331 risultano invece ancora affetti dal Covid-19.

I pazienti guariti nel Paese

In totale, nel Paese, il numero di pazienti non positivi al coronavirus e dimessi nelle ultime 24 ore, è stato pari a 30.905. Dall’inizio della pandemia, secondo i dati diramati dalle fonti ufficiali, le persone guarite sono, ad oggi, 7.412.631.