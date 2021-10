Terza dose vaccino Covid, le decisioni prese in Italia e nel mondo

3/28 ©IPA/Fotogramma

CONTRO LE VARIANTI – La variante Delta è ormai il ceppo predominante del virus nella maggior parte del mondo. A far preoccupare sono le nuove mutazioni, come la Delta plus, identificata come AY.4.2, che circola anche in Italia. Secondo gli esperti la nuova variante è molto simile alla Delta e, soprattutto, non sfugge ai vaccini

Covid, nuova variante Delta plus: dove è presente in Italia e nel mondo