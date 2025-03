Francia, il ristorante Georges Blanc perde una stella Michelin

Nel 1981 vinse la terza stella Michelin per il locale e da allora le ha mantenute tutte e tre, fino ad oggi. Gwendal Poullenec, direttore della Guida Michelin, ha dichiarato che stanno cercando di "riflettere l'evoluzione della qualità nei ristoranti"

Onore francese

Georges rilevò il ristorante nel 1964 insieme alla madre, Paulette, per poi assumerne il controllo totale quattro anni dopo all'età di soli 25 anni. Nel 1981 ottenne la terza stella Michelin per il locale e da allora le ha mantenute tutte e tre, fino ad oggi. Lo chef ottantenne è stato vincitore di una serie di premi nazionali, tra cui la Legion d'Onore francese, e ha quindi trascorso gran parte della sua vita con tre stelle Michelin. Gwendal Poullenec, direttore della Guida Michelin, ha dichiarato all'AFP che stanno cercando di "riflettere l'evoluzione della qualità dei ristoranti nelle classifiche", ma ha anche elogiato il signor Blanc. "È stato proprio sotto la sua guida che quella che un tempo era una locanda di famiglia si è trasformandosi in un villaggio gourmet che oggi è una vera e propria destinazione gastronomica", ha affermato. La guida, ha aggiunto, "continuerà a seguire questo ristorante con la stessa gentilezza, lo stesso rigore" negli anni a venire.