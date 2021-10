Covid, come prenotare la terza dose di vaccino in Italia

La terza dose “verosimilmente sarà necessaria per tutti”. A sottolinearlo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Ecco allora, per alcune Regioni italiane, tutte le modalità di accesso necessarie per la prenotazione dell’ulteriore dose di vaccino anti-Covid

“Verosimilmente la terza dose sarà necessaria per tutti”. A sottolinearlo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri : il via alla nuova vaccinazione è stato dato il 20 settembre scorso con l’avvio delle dosi addizionali per i circa 3 milioni di pazienti “fragili”. Dal 27 settembre, poi, è stata approvata anche la terza dose “booster” per over 80, Rsa e sanitari. La terza dose, infatti, è considerabile in due modi. In qualità di dose addizionale rappresenta un’ulteriore dose a completamento del ciclo vaccinale e può essere somministrata dopo 28 giorni dal completamento del ciclo primario. Riguarda immunocompromessi, tra cui pazienti dializzati, oncologici, oncoematologici e trapiantati di midollo. In qualità di dose “booster”, invece, devono essere trascorsi almeno 6 mesi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino anti-Covid . Ma come poter accedere alla prenotazione? Ecco le indicazioni principali per alcune Regioni italiane.

In Piemonte le quasi 170mila persone fragili, (senza considerare però gli immunodepressi, i primi a partire con la terza dose), vengono convocate dalle aziende sanitarie per la nuova somministrazione del vaccino anti-Covid. La popolazione potenzialmente interessata per la terza dose, tra gli over 60 che hanno già concluso il primo ciclo vaccinale, comprende circa 665mila persone (esclusi over 80, gli operatori sanitari, le persone con elevata fragilità e ospiti e operatori di Rsa). Per gli over 60 la terza dose è partita già nei giorni scorsi e fino al 31 ottobre consentirà l’accesso diretto in 50 centri vaccinali regionali . Da novembre, considerando il resto della popolazione coinvolta, sarà possibile prenotare l’appuntamento per la terza dose aggiuntiva sulla piattaforma dedicata .

Partendo da Nord, in Lombardia possono già prenotare la terza dose a completamento del ciclo vaccinale primario i cittadini trapiantati e immunocompromessi. La dose “booster”, al momento, è destinata a cittadini con più di 80 anni, a coloro che esercitano professioni sanitarie o nell’ambito di strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. Si può prenotare l’appuntamento online attraverso la p iattaforma dedicata , scegliendo tra le date disponibili. Occorre inserire il numero di tessera sanitaria, il codice fiscale e il numero di cellulare. Esiste poi il call center dedicato, al numero verde 800 - 894545 oppure si può usufruire del servizio “Postamat” per chi è cliente di Poste Italiane. Per farlo, occorre recarsi presso uno degli sportelli automatici di Poste italiane, inserire la tessera sanitaria, il codice di avviamento postale della propria residenza o del proprio domicilio ed il numero di cellulare.

Veneto

approfondimento

Terza dose vaccino Covid, come procede la somministrazione in Europa

Tutti i cittadini del Veneto con 60 o più anni, che abbiano ricevuto il richiamo del vaccino anti-Covid da almeno 180 giorni, possono già prenotare la terza dose sul portale unico della Regione. In alternativa è possibile contattare il numero 800-462340 per ottenere maggiori informazioni in merito.

Emilia – Romagna

I destinatari delle dosi addizionali in Emilia-Romagna saranno chiamati direttamente dalle USL di riferimento. Il piano prevede le terze dosi per il personale sanitario, per i professionisti più a rischio, per i soggetti ad elevata fragilità quindi a tutti gli over 60, iniziando dalla fascia 70-79 e proseguendo poi con quella 60-69. Le prenotazioni abbracciano diverse modalità: si passa dalla convocazione diretta del cittadino che deve solo confermare l’appuntamento, alla classica modalità via web, ai centralini telefonici e ai CUP, i Centri Unici di Prenotazione. Tutte le informazioni a riguardo possono essere reperite sulla piattaforma dedicata.

Lazio

Nel Lazio gli over 80 già vaccinati a domicilio vengono contattati dalle Asl di riferimento. Le persone non vaccinate possono richiedere la vaccinazione presso la propria abitazione contattando il numero 06-164161841. Già da alcuni giorni è possibile prenotare la terza dose del vaccino anti Covid-19 per le persone con età minima di 60 anni, vaccinate da almeno 180 giorni (ciclo completo). La prenotazione può essere effettuata online con tessera sanitaria e codice fiscale. Per ogni assistenza è attivo il numero 06-164161841, dal lunedì al venerdì con orario fino alle 19.30 ed il sabato fino alle 13.