Terza dose vaccino, a che punto siamo e i pareri degli esperti

Il via alla nuova vaccinazione è stato dato il 20 settembre 2021 con l’avvio delle dosi addizionali per i circa 3 milioni di pazienti “fragili”. Dal 27 settembre è stata approvata anche la terza dose "booster" per over 80, Rsa, e sanitari. Politici e scienziati continuano a interrogarsi sull’opportunità di estendere la terza dose di vaccino anti-Covid al resto della popolazione, mentre l'Agenzia europea del farmaco, dopo Pfizer, ha autorizzato anche l'uso di Moderna per il terzo richiamo