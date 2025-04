Dazi, Crosetto: "Asse con gli Usa non va spezzato, niente ritorsioni"

Per il ministro della Difesa "serve pensare a risposte mirate" che non portino a "una spirale senza fine. Bisogna trattare con saggezza". L'economista Roubini, il primo che vide arrivare la crisi del 2008, sottolinea l'importanza di negoziare con gli Usa: "Bruxelles non deve replicare ma provare a trovare un'intesa" ascolta articolo

"L'asse atlantico, l'alleanza con gli Usa, non va spezzato. Sia quello economico, che la sicurezza reciproca. Rafforzare la nostra difesa resta indispensabile", ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista al Corriere della Sera. "È chiaro che i dazi avranno un effetto su tutte le economie, anche quella Usa, ma bisogna pensare a risposte mirate che non siano ritorsioni da innescare una spirale senza fine. Bisogna trattare con saggezza. E agire in Europa e in Italia per diventare noi stessi più competitivi. C'è ampio margine di manovra", ha sottolineato Crosetto.

"Non solo dazi, anche la difesa è un'emergenza" L'emergenza oggi sono i dazi? "Sì, ma la veloce costruzione di una difesa comune è altrettanto urgente, se ne renderanno conto tutti a breve", ha aggiunto Crosetto. La difesa, "per uno Stato democratico, è come, per una famiglia, la salute. Primaria, basilare: senza, il resto rischia di non esistere", ha sottolineato il ministro. "Non siamo più abituati ad occuparcene: altri ce la regalavano, ora non c'è più alternativa, ma è impossibile pensare di fare a meno degli Usa per difendere l'Occidente", ha aggiunto. "Se, nell'economia, l'America conta 100, nella difesa conta 100 volte di più". Insomma, "se l'Europa e l'Italia vogliono difendersi, bisogna intanto arrivare a quel 2% del Pil che ci siamo impegnati a versare. Poi vedere come aumentare i nostri contributi di capacità militari alla Nato, anche in un quadro generale europeo". Non solo: Crosetto, rispondendo al Corriere, si è detto "preoccupato" per quanto accade in Europa, "sul fronte ucraino". E ha sottolineato che ciò che lo "preoccupa di più è il Medio Oriente, lo scontro con Iran e i suoi alleati" come "Hamas, Houthi, Hezbollah, e l'influenza che un'ulteriore instabilità in quell'area potrebbe avere su di noi. La paura è di non essere preparati a cosa potrebbe accadere e anche di non avere il tempo necessario per farlo. Dobbiamo accelerare sia a livello nazionale che Nato e Ue". Leggi anche Meloni e la sorpresa dei dazi "annunciati"