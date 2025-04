Usa, giornata proteste anti-Trump: previsti eventi in tutto il Paese

Sono previste manifestazioni in tutti i 50 gli stati e a Washington DC per quella che, stando agli organizzatori, potrebbe essere la giornata di protesta maggiormente significativa da quando il tycoon ha iniziato il suo secondo mandato da presidente americano

Si prevede una giornata piuttosto tesa negli Stati Uniti, ma non solo. E’ prevista infatti, oggi, una massiccia ed imponente mobilitazione anti-Trump in tutto il Paese, considerando che sono previste manifestazioni in tutti i 50 gli stati e a Washington DC per quella che, stando agli organizzatori, potrebbe essere la giornata di protesta maggiormente significativa da quando Donald Trump ha iniziato il suo secondo mandato da presidente americano. Secondo la Bbc, proteste sono previste anche a Londra e in altre città canadesi ed europee.

Il dissenso verso le politiche di Trump

Urlando lo slogan “Hands Off!” (giù le mani) gli americani colpiti dai cambiamenti politici, economici, sociali e legali voluti dal tycoon sono pronti a scendere in piazza. Organizzazioni di sinistra prevedono che più di 500.000 persone manifesteranno a Washington DC, in Florida e in diverse altri Stati per opporsi, in particolare, "all'eccesso autoritario e al programma sostenuto dai miliardari" di Donald Trump. MoveOn, ovvero una delle organizzazioni che ha lavorato all’organizzazione della protesta insieme a numerosi gruppi sindacali, ambientalisti e altri gruppi progressisti, ha fatto sapere che sono in programma oltre mille eventi in tutto il Paese. Gli organizzatori hanno spiegato di aver ricevuto quasi 250.000 adesioni alle manifestazioni contro le politiche messe in atto da Trump su temi quali la gestione dei sussidi della previdenza sociale, i licenziamenti dei dipendenti federali, gli attacchi alle tutele dei consumatori, le politiche anti-immigrazione e gli attacchi alle persone transgender. E ci sarà anche chi protesterà contro il coinvolgimento di Elon Musk nel governo federale.

L’evento più atteso

L'evento più atteso è quello che si svolgerà al National Mall di Washington DC, dove alcuni membri del Congresso, tra cui i democratici Jamie Raskin del Maryland, Maxwell Frost della Florida e Ilhan Omar del Minnesota, arringheranno la folla. "Si tratta di una mobilitazione nazionale per fermare la presa di potere più sfacciata della storia moderna", sottolineano gli organizzatori. "Trump, Musk e i loro compari miliardari stanno orchestrando un assalto totale al nostro governo, alla nostra economia e ai nostri diritti fondamentali", hanno aggiunto.

Le proteste dopo l’annuncio dei dazi

L’ondata di protesta arriva a stretto giro di posta rispetto al crollo del mercato azionario verificatosi in questi giorni, proprio in seguito all'annuncio di Trump sui dazi "reciproci" globali. E stando ad un sondaggio condotto dell'agenzia Reuters, nell’arco di questa settimana il tasso di approvazione del presidente americano risulta sceso al 43%, ovvero il livello più basso da quando tornato alla Casa Bianca.

Media: "Bessent potrebbe dimettersi per i dazi di Trump"

Intanto, proprio in virtù dei dazi annunciati da Trump, il Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, potrebbe dimettersi. Lo ha spiegato, durante un'apparizione al Morning Joe di Msnbc, la collaboratrice Stephanie Ruhle, secondo cui Bessent "sta cercando una via di fuga per provare ad arrivare alla Fed, perché negli ultimi giorni si sta davvero danneggiando la sua credibilità e la sua storia sui mercati". Bessent, ha proseguito, "è un po' l'uomo strano qui e, nella cerchia ristretta che ha Trump, il presidente non è nemmeno vicino a lui o lo ascolta", ha proseguito Ruhle.